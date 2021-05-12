Клопп: я поздравил Гвардиолу с титулом. «Сити» имеет отличный состав и лучшего тренера

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, что поздравил тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу с чемпионством, а также сообщил о восстановлении от травмы Вирджила Ван Дейка.



«Я вчера позвонил и поздравил Гвардиолу с чемпионством, а сегодня написал Гюндогану. То, чего они достигли, является исключительным. Когда вы объединяете финансовые ресурсы и футбольные знания, у вас есть хороший шанс создать что-то особенное. У них блестящий состав и лучший тренер в мире. Играть против них всегда интересно, это серьёзный вызов.



Я не думаю, что разрыв между «Сити» и другими командами настолько велик. «Челси» — отличная команда и большая проблема. Они имеют огромный и сильный состав. У них прекрасный тренер Томас Тухель.

Этот сезон был действительно сложным, мы сами потеряли несколько важных очков. Нам нужно надеяться на других, но это то, что нам остаётся, хотя мы бы не хотели находиться в подобной ситуации.



У Вирджила была одна из самых страшных травм, которые только можно получить. Возвращение может занимать год. Всё идёт очень хорошо, и планируется, что он сможет провести с нами предсезонную подготовку, но мы не уверены.



Перед прошлой попыткой сыграть против «МЮ» мы не подвергались опасности, и я понятия не имею, что произойдёт завтра вечером, сейчас меня это не волнует. Мы доверяем властям. Но играть 3 раза за 5 дней – преступление, это не вина Сульшера и игроков «Юнайтед». Я не удивлён, что он сделал 10 замен в составе в игре с «Лестером», — заявил Клопп на пресс-конференции перед игрой с «МЮ» на официальном YouTube-канале «Ливерпуля».

Клопп: место в топ-4 всё еще реально для «Ливерпуля»