В Воронеже пройдёт турнир с участием юных игроков «Локомотива», «Факела» и ещё двух клубов

С 26 по 28 мая в Воронеже пройдёт футбольный турнир «Кубок Академии “Факел” имени В.Г. Проскурина» среди команд 2008 года рождения. Соперничать с местным «Факелом» будет команда из системы «Локомотива» (Москва), а также футболисты академий «Авангарда» (Курск) и «Тамбова». Матчи пройдут по круговой системе на натуральных газонах стадионов «Чайка» и «Локомотив».
«Для детей любой турнир – это праздник. А межрегиональные соревнования – вдвойне. Сыграть на таких стадионах с такими соперниками для наших ребят – это очень важный опыт. Так что мы рады и с нетерпением ждём матчей, планируем сделать этот турнир ежегодным», – рассказал главный тренер Академии «Факел» имени В.Г. Проскурина Вадим Эктов.
Академия открылась в августе 2020 года. Сейчас в ней занимаются футболом около 150 прошедших профессиональный отбор юных игроков, с которыми работают 15 специалистов. В распоряжении Академии – поля стадионов «Чайка» и «Локомотив», легкоатлетический манеж и полноразмерный футбольный манеж Platinum arena. Академия ведёт учебно-тренировочный процесс, отправляет свои команды на турниры и выдаёт юным футболистами экипировку бесплатно.
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