УЕФА объявил об открытии дела в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса»

Пресс-служба УЕФА объявила об официальном открытии дисциплинарного дела в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», которые на данный момент остаются в проекте Европейской Суперлиги.
«В соответствии со статьей 31 (4) Дисциплинарного регламента УЕФА, сегодня были назначены инспекторы УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам для проведения дисциплинарного расследования в отношении потенциального нарушения нормативно-правовой базы УЕФА со стороны «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» в связи с так называемым проектом «Суперлиги». Дополнительная информация по этому поводу будет предоставлена в должное время», — говорится в заявлении организации.
Напомним, что Суперлига с участием 12 команд образовалась 19 апреля, но уже через 2 дня девять клубов объявили о выходе из соревнования.
7 мая УЕФА определился с наказанием для бывших участников Суперлиги. Каждый из девяти клубов заплатит благотворительный взнос в размере € 15 млн на развитие футбола по всей Европе. Также клубы обязались в качестве компенсации вернуть 5% доходов за участие в клубных турнирах УЕФА за один сезон.
- 12 мая 2021
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