Червиченко: смешны слова, что «Оренбург» пойдёт в CAS. Там расхохочутся от их заявления

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился своим мнением о невыдаче «Оренбургу» лицензии для участия в Российской Премьер-Лиге.



«Оренбург» в очередной раз не получил лицензию на РПЛ, но всё ещё сохраняет шанс на выступление в Премьер-лиге, если на исполкоме РФС вынесут вопрос об исключении для клуба. Очередное подтверждение тезиса, что суровость российских законов полностью компенсируется необязательностью их исполнения. Если я правильно понимаю, слово «исключение» предполагает что-то единичное, происходящее один раз. Но очень удивляет слово «исключение» применительно к ситуации, когда оно уже было сделано пару раз за последние пару лет — за это время ничего коренным образом не поменялось.



Никто ведь не жаждет крови, от «Оренбурга» не требуют невозможного. Поскольку я лично принимал участие в изготовлении примерно тех же конструкций и вещей на стадионе, где играл дубль «Спартака», и в Химках, и в других местах… Понимаю, что достроить из металлоконструкций необходимые площади для комфортных раздевалок и остальных вещей — это не так уж и сложно. Удивляюсь, почему до сих пор это не сделано. Когда люди не выполняют очевидные вещи, начинают размахивать плакатами и ссылаться на спортивный принцип… Поймите, к спортсменам, игрокам и тренерам вопросов нет, значит администрация сама виновата, что команда не может выступать в РПЛ? За все эти годы они должны были пристроить помещения, чтобы соответствовать регламенту Премьер-лиги. Или они надеялись, что пройдут в виде исключения? Остальные участники не хотят в виде исключения находиться в не комфортных условиях, тем более на контрасте, где на 80% стадионов — блестящие условия.



Ещё смешнее выглядят слова, что они пойдут в CAS. Там расхохочутся, увидев заявление «Оренбурга». Что клуб может предъявить в качестве претензий? То, что они не выполнили всё то, что положено по регламенту? Глупость. Люди вообще не понимают, что они говорят и что с ними происходит.



Давайте помечтаем и представим, что «Оренбург» выиграет Кубок или займёт третье-четвёртое место… Они тоже будут говорить про спортивный принцип, когда им УЕФА откажет? Иди же всё бросят и наконец начнут заниматься тем, чем положено?



Тот, кто в исполкоме примет решение пропустить «Оренбург», по-футбольному себя похоронит. Если дважды общее собрание сказало «нет», то даже не знаю, кто в исполкоме может взять на себя ответственность и недовольство команд. Даже если решение исполкома пойдёт вразрез с мнением команд Премьер-лиги, то они ведь тоже могут провести свой демарш и сказать, что не будут играть на стадионе «Оренбурга». Что тогда? Вместо того, чтобы играть на эмоциях и давать различные интервью про спортивные принципы, лучше бы начали делать то, что должны и исправлять недоделанное — в таком случае реакция у всех была бы благодушная. Если бы все увидели, что идут изменения, но нужно больше времени, а времени предостаточно, так как будет проходить Евро, думаю, никто бы линчевать «Оренбург» не стал», — сообщил Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Червиченко: пусть Журавель ляжет, а ему встанут шипами на бедро. Посмотрим на его реакцию