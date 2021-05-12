Появилось фото новой домашней формы «Челси». На ней сразу два необычных узора

Портал Footyheadlines опубликовал фотографию домашнего комплекта игровой формы, в которой лондонский «Челси» будет выступать в следующем сезоне.



Экипировка выполнена в традиционном для клуба синем цвете. При этом вставки сделаны жёлтыми, а на футболке присутствуют сразу два необычных узора. Шорты будут синими, а гетры — белыми. Техническим спонсором «Челси» является американская фирма Nike.

Фото: Footyheadlines.com

«Челси», набрав 64 очка в 35 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя – «Вест Хэм Юнайтед»– на 6 очков и уступая «Лестер Сити» (66), «Манчестер Юнайтед» (70) и «Манчестер Сити» (80).



В концовке этого сезона «Челси» предстоит сыграть в финале Кубка Англии с «Лестером», а также побороться за трофей Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Видеообзор победы «Челси» над «Манчестер Сити» в АПЛ: