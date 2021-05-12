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«Рубин» упустил победу над «Спартаком» в матче молодёжного первенства

«Рубин» упустил победу над «Спартаком» в матче молодёжного первенства
Футбол / РПЛ 0

В матче 7-го тура плей-офф молодёжного первенства «Рубин» сыграл вничью со «Спартаком». Встреча проходила на стадионе «Рубин» в Казани и завершилась со счётом 2:2.

На 7-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Александр Рыжков. Константин Шильцов забил ответный мяч. В конце первого тайма Александр Шубин вывел «Рубин» вперёд. В начале второго тайма счёт сравнял Никита Трапицын. На 73-й минуте форвард «Спартака» Николоз Кутателадзе не реализовал пенальти.

«Спартак» в 25 матчах набрал 51 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Рубин» (34) — на восьмом месте. Лидирует в первенстве ЦСКА (61).

Результаты других матчей молодёжного первенства:

«Зенит» — «Ростов» — 1:3

«Строгино» — «Ахмат» — 6:1

ЦСКА — «Сочи» — 2:0

Россия - Молодёжное первенство. Группа I. 7-й тур
12 мая 2021, среда. 13:00 МСК
Рубин-мол.
Казань
Окончен
2 : 2
Спартак-мол.
Москва
1:0 Рыжков – 7'   1:1 Шильцов – 38'   2:1 Шубин – 42' (пен)   2:2 Трапицын – 52'
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