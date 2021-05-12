«Рубин» упустил победу над «Спартаком» в матче молодёжного первенства
В матче 7-го тура плей-офф молодёжного первенства «Рубин» сыграл вничью со «Спартаком». Встреча проходила на стадионе «Рубин» в Казани и завершилась со счётом 2:2.
На 7-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Александр Рыжков. Константин Шильцов забил ответный мяч. В конце первого тайма Александр Шубин вывел «Рубин» вперёд. В начале второго тайма счёт сравнял Никита Трапицын. На 73-й минуте форвард «Спартака» Николоз Кутателадзе не реализовал пенальти.
«Спартак» в 25 матчах набрал 51 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Рубин» (34) — на восьмом месте. Лидирует в первенстве ЦСКА (61).
Результаты других матчей молодёжного первенства:
«Зенит» — «Ростов» — 1:3
«Строгино» — «Ахмат» — 6:1
ЦСКА — «Сочи» — 2:0
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