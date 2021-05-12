«Рубин» упустил победу над «Спартаком» в матче молодёжного первенства

В матче 7-го тура плей-офф молодёжного первенства «Рубин» сыграл вничью со «Спартаком». Встреча проходила на стадионе «Рубин» в Казани и завершилась со счётом 2:2.

На 7-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Александр Рыжков. Константин Шильцов забил ответный мяч. В конце первого тайма Александр Шубин вывел «Рубин» вперёд. В начале второго тайма счёт сравнял Никита Трапицын. На 73-й минуте форвард «Спартака» Николоз Кутателадзе не реализовал пенальти.

«Спартак» в 25 матчах набрал 51 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Рубин» (34) — на восьмом месте. Лидирует в первенстве ЦСКА (61).

Результаты других матчей молодёжного первенства:

«Зенит» — «Ростов» — 1:3

«Строгино» — «Ахмат» — 6:1

ЦСКА — «Сочи» — 2:0