Ковач оценил выступления Головина за «Монако» в нынешнем сезоне

Главный тренер «Монако» Нико Ковач в преддверии матча 1/2 финала Кубка Франции с «Рюмийи Вальер» рассказал о состоянии российского полузащитника Александра Головина.
«Мы будем идти шаг за шагом, как делали с начала сезона. Нет смысла заставлять Александра играть все 90 минут после отдыха. В последнем матче он провёл на поле 10–15 минут. Завтра у него будет чуть больше игрового времени, и если медицинский штаб скажет, что риска нет, он может сыграть 90 минут. Я не разочарован его сезоном.
Сначала он четыре месяца восстанавливался после травмы, потом заразился коронавирусом. В 2021 году он провёл отличный отрезок, а в матче с „Лорьяном“ смог переломить ход встречи. Он забивал и делал передачи. Оцениваю его выступления в сезоне положительно. Я жалею лишь о том, что Головин не был в моём распоряжении с самого начала сезона», — приводит слова Ковача пресс-служба «Монако».
- 12 мая 2021
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