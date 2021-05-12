Появилось фото выездной формы «Ливерпуля» на сезон-2021/2022

Портал Footyheadlines опубликовал фотографию выездного комплекта игровой формы «Ливерпуля», в которой команда будет выступать в сезоне-2021/2022.
Экипировка выполнена в белом цвете. Классический воротник для поло сделан синим, на нём также присутствуют белые и красные полосы. Эмблема клуба и логотип технического спонсора команды выполнены в красном цвете. Шорты будут чёрными, цвет гетр пока неизвестен. Техническим спонсором «Ливерпуля» является американская фирма Nike.
Фото: Footyheadlines.com
«Ливерпуль» в 34 матчах набрал 57 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Ранее чемпионом Англии стал «Манчестер Сити».
В концовке этого сезона «Ливерпулю» предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед» (13 мая), «Вест Бромвич Альбион» (16 мая), «Бёрнли» (19 мая) и «Кристал Пэлас» (23 мая).
- 12 мая 2021
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