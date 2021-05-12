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Форвард «Крыльев Советов» Сергеев обратился к болельщикам перед финалом Кубка России

Форвард «Крыльев Советов» Сергеев обратился к болельщикам перед финалом Кубка России
Футбол / Кубок России 0

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев обратился к болельщикам в преддверии финального матча Кубка России с «Локомотивом».

«Это наша dream team. Команда с большой буквы. Сегодня мы сыграем в финале. Для каждого из нас прямо сейчас это главный матч в жизни. Болейте за нас, гоните нас вперёд так, как делали это на протяжении всего сезона. А мы сделаем всё для победы. Мы «Крылья»!» — написал Сергеев на своей странице в «Инстаграме».

Сегодня, 12 мая, состоится финальный матч Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов». Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Крылья Советов».

Куарежма обратился к игрокам «Крыльев Советов» перед финалом Кубка России с «Локомотивом»
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