Форвард «Крыльев Советов» Сергеев обратился к болельщикам перед финалом Кубка России
Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев обратился к болельщикам в преддверии финального матча Кубка России с «Локомотивом».
«Это наша dream team. Команда с большой буквы. Сегодня мы сыграем в финале. Для каждого из нас прямо сейчас это главный матч в жизни. Болейте за нас, гоните нас вперёд так, как делали это на протяжении всего сезона. А мы сделаем всё для победы. Мы «Крылья»!» — написал Сергеев на своей странице в «Инстаграме».
Сегодня, 12 мая, состоится финальный матч Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов». Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Крылья Советов».
Куарежма обратился к игрокам «Крыльев Советов» перед финалом Кубка России с «Локомотивом»
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