Евсеев назвал лучших полузащитников сезона РПЛ

Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев назвал лучших полузащитников Российской Премьер-Лиги в сезоне-2020/2021.

«Предпоследний тур сыгран. Назову полузащитников для символической сборной года. Тут выбор огромен. Начну с опорного, может быть для кого-то этот выбор не очевиден, но считаю, что лучшим в этом сезоне был Абильгор. На нём в „Рубине“ завязана не только оборона, но и начальная фаза атаки. Антропометрия позволяет ему на этой позиции играть уверенно: рост, цепкость. Надёжен в переходных фазах и в перехватах. Быстрым игрокам, вроде Хвичи и Макарова, сразу может организовать атаки.

Левее поставлю Кузяева. Когда у него были проблемы с контрактом, «Зенит» уже стартовал в чемпионате. Но Кузяев не отвлекался на происходящее, готовился и с первого своего матча играл, будучи совершенно готовым к сезоне. Все эти месяцы он стабильно был одним из лучших.

По правому центральному хаву выбор был больше. В итоге отмечу Крыховяка, которой осенью был одним из тех, кто вел команду. А весной он уже много забивал, отдавал. Без него такой серии у «Локо» бы не было.

Скоро назову трех атакующих игроков для этой сборной и тренера. Интересно будет сравнить с вашими вариантами, пишите», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».