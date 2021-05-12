Евсеев назвал лучших полузащитников сезона РПЛ

Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев назвал лучших полузащитников Российской Премьер-Лиги в сезоне-2020/2021.
«Предпоследний тур сыгран. Назову полузащитников для символической сборной года. Тут выбор огромен. Начну с опорного, может быть для кого-то этот выбор не очевиден, но считаю, что лучшим в этом сезоне был Абильгор. На нём в „Рубине“ завязана не только оборона, но и начальная фаза атаки. Антропометрия позволяет ему на этой позиции играть уверенно: рост, цепкость. Надёжен в переходных фазах и в перехватах. Быстрым игрокам, вроде Хвичи и Макарова, сразу может организовать атаки.
Левее поставлю Кузяева. Когда у него были проблемы с контрактом, «Зенит» уже стартовал в чемпионате. Но Кузяев не отвлекался на происходящее, готовился и с первого своего матча играл, будучи совершенно готовым к сезоне. Все эти месяцы он стабильно был одним из лучших.
По правому центральному хаву выбор был больше. В итоге отмечу Крыховяка, которой осенью был одним из тех, кто вел команду. А весной он уже много забивал, отдавал. Без него такой серии у «Локо» бы не было.
Скоро назову трех атакующих игроков для этой сборной и тренера. Интересно будет сравнить с вашими вариантами, пишите», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».
- 12 мая 2021
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