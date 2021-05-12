Кокорин — в запасе «Фиорентины» на матч Серии А с «Кальяри»

Стали известны стартовые составы «Фиорентины» и «Кальяри» на матч Серии А. Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин начнёт встречу на скамейке запасных.



«Кальяри»: Краньо, Цаппа, Чеппители, Годин, Ликояннис, Нандес, Марин, Дункан, Найнгголан, Жоао Педро, Паволетти.



«Фиорентина»: Драговски, Миленкович, Пеццелла, Касерес, Игор, Амрабат, Пулгар, Бираги, Бонавентура, Влахович, Куаме.

Матч «Кальяри» — «Фиорентина» состоится сегодня, 12 мая, на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.



Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В нынешнем сезоне Александр принял участие в трёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.