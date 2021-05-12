Николай Комличенко во второй раз стал отцом

Нападающий московского «Динамо» Николай Комличенко во второй раз стал отцом. Жена форварда Марина родила девочку, которую супруги назвали Таисией. Пара также воспитывает сына Тимофея.



«Поздравляем от всей души Николая и его жену с пополнением! Здоровья малышке и её родителям», — говорится в сообщении, опубликованном на странице сборной России в соцсетях.

Фото можно посмотреть на странице сборной России в «Твиттере».

Комличенко стал игроком московского «Динамо» в 2020 году. Ранее форвард выступал за такие клубы, как «Краснодар», «Слован», «Млада-Болеслав» и другие команды. В нынешнем сезоне Комличенко принял участие в 24 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 4 гола. «Динамо» в 29 матчах набрало 47 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.