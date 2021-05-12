Нападающий московского «Динамо» Николай Комличенко во второй раз стал отцом. Жена форварда Марина родила девочку, которую супруги назвали Таисией. Пара также воспитывает сына Тимофея.
«Поздравляем от всей души Николая и его жену с пополнением! Здоровья малышке и её родителям», — говорится в сообщении, опубликованном на странице сборной России в соцсетях.
Фото можно посмотреть на странице сборной России в «Твиттере».
Комличенко стал игроком московского «Динамо» в 2020 году. Ранее форвард выступал за такие клубы, как «Краснодар», «Слован», «Млада-Болеслав» и другие команды. В нынешнем сезоне Комличенко принял участие в 24 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 4 гола. «Динамо» в 29 матчах набрало 47 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
- 12 мая 2021
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