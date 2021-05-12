«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Химками»

Пресс-служба «Спартака» представила видео, в котором показала, что осталось за кадром домашнего матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками», который состоялся 10 мая на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых.



В ролике показано прибытие игроков «Спартака» на стадион, разминка спартаковских футболистов, ключевые моменты встречи, а также эмоции футболистов и тренера красно-белых Доменико Тедеско после финального свистка.

Ролик можно посмотреть на YouTube-канале «Спартака». Права на видео принадлежат НП «Российская футбольная Премьер-Лига».



«Спартак», набрав 56 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (44) — на восьмой строчке. Лидер первенства «Зенит» (61) уже обеспечил себе чемпионский титул.