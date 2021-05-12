«Челси» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:15
Сегодня, 12 мая, состоится матч «Челси» — «Арсенал». Встреча 36-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Арсенал».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Ассистенты — Скотт Леджер и Саймон Лонг. Резервный рефери — Ли Мэйсон.
«Челси» в 35 матчах набрал 64 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Арсенал» (52) — на девятом месте. Ранее чемпионом Англии досрочно стал «Манчестер Сити».
В первом круге нынешнего розыгрыша чемпионата Англии «Арсенал» обыграл «Челси» со счётом 3:1. Встреча прошла 26 декабря 2020 года.
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