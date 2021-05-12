Зидан не включил Марсело в заявку на матч с «Гранадой» из-за спора о тактике обороны
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не включил защитника Марсело в заявку команды на матч 36-го тура Примеры с «Гранадой», который состоится завтра, 13 мая, сообщает Goal.
На вчерашней тренировке между игроком и тренером возникли разногласия по вопросам тактики защиты, поэтому было решено не брать бразильца в Гранаду.
Сообщалось, что Марсело недоволен тем, что его влияние в команде значительно уменьшилось. Ситуация может сильно повлиять на будущее бразильца в мадридском клубе, так как его действие его контракта истекает в 2022 году.
Ранее «Реал» объявил заявку на матч 36-го тура Примеры с «Гранадой». В список вошли только четыре защитника, причем один из них – 19-летний игрок «Кастильи» Мигель Гутьеррес.
«Реал» потратит € 20 тыс., чтобы Марсело сыграл с «Челси»
Рекомендуем вам
- 12 мая 2021
-
21:28
-
21:21
-
21:17
-
21:11
-
21:04
-
20:54
-
20:46
-
20:45
-
20:28
-
20:28
-
20:24
-
20:16
-
20:11
-
20:11
-
19:58
-
19:53
-
19:49
-
19:47
-
19:36
-
19:24
-
19:15
-
19:02
-
19:00
-
18:52
-
18:46
-
18:46
-
18:40
-
18:33
-
18:17
-
18:04
-
18:00
-
17:40
-
17:38
-
17:20
-
17:16
Партнерский контент
Рекомендуем вам