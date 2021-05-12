Зидан не включил Марсело в заявку на матч с «Гранадой» из-за спора о тактике обороны

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не включил защитника Марсело в заявку команды на матч 36-го тура Примеры с «Гранадой», который состоится завтра, 13 мая, сообщает Goal.

На вчерашней тренировке между игроком и тренером возникли разногласия по вопросам тактики защиты, поэтому было решено не брать бразильца в Гранаду.

Сообщалось, что Марсело недоволен тем, что его влияние в команде значительно уменьшилось. Ситуация может сильно повлиять на будущее бразильца в мадридском клубе, так как его действие его контракта истекает в 2022 году.

Ранее «Реал» объявил заявку на матч 36-го тура Примеры с «Гранадой». В список вошли только четыре защитника, причем один из них – 19-летний игрок «Кастильи» Мигель Гутьеррес.