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«Челси» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 36-го тура АПЛ

«Челси» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 36-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Арсенала» на матч 36-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Челси»: Кепа Аррисабалага, Зума, Тьяго Силва, Аспиликуэта, Джеймс, Чилуэлл, Жоржиньо, Гилмор, Маунт, Пулишич, Хаверц.

Запасные: Э. Менди, Эмерсон, Ливраменто, Алонсо, Зиеш, Жиру, Анджорин, Хадсон-Одои, Вернер.

«Арсенал»: Лено, Пабло Мари, Холдинг, Габриэль, Тирни, Эльнени, Парти, Смит, Сака, Эдегор, Обамеянг.

Запасные: Райан, Седрик, Бельерин, Чемберс, Себальос, Виллиан, Мартинелли, Ляказетт, Пепе.

«Челси» в 35 матчах набрал 64 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Арсенал» (52) — на девятом месте. Ранее чемпионом Англии досрочно стал «Манчестер Сити».

В первом круге нынешнего розыгрыша чемпионата Англии «Арсенал» обыграл «Челси» со счётом 3:1. Встреча прошла 26 декабря 2020 года.

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