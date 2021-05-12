«Герта» обыграла «Шальке» в гостевом матче Бундеслиги

В матче 31-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке» принимал берлинскую «Герту». Встреча прошла на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



На 6-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Шальке-04» Амин Арит. На 18-й минуте защитник «Герты» Анга Дедрик Боятасравнял счёт. Во втором тайме, на 73-й минуте, форвард Джессик Нганкам вывел берлинскую команду вперёд.



Берлинская «Герта» набрала 34 очка и поднялась на 13-е место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2020/2021. «Шальке» (13) — на последнем, 18-м месте. Гельзенкирхенская команда ранее лишилась шансов на сохранение места в Бундеслиге. Чемпионом Германии в нынешнем сезоне стала мюнхенская «Бавария».