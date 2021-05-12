«Фиорентина» поделила очки с «Кальяри», Кокорин остался в запасе

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» сыграла вничью с «Кальяри». Встреча проходила на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри и завершилась со счётом 0:0.

Футболисты «Фиорентины» за весь матч нанесли два удару по воротам, игроки «Кальяри» — восемь ударов по воротам.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин остался в запасе. Форвард недавно вернулся к тренировкам в общей группе команды после мышечного повреждения.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. Ассистенты — Валерио Коларосси и Джакомо Паганесси. Резервный арбитр — Валерио Марини.

«Фиорентина» набрала 39 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кальяри» (36) — на 15-м месте. «Фиорентина» продлила серию без поражений до пяти матчей.