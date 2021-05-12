Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч Серии А с «Беневенто»

Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «Беневенто» на матч 36-го тура итальянской Серии А. Встреча состоится в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начнёт встречу на скамейке запасных.

«Аталанта»: Голлини, Хатебур, Ромеро, Паломино, Гозенс, де Рон, Фройлер, Пессина, Малиновский, Муриэль, Сапата.



«Беневенто»: Монтипо, Туйя, Барба, Глик, Кальдирола, Виола, Хетемай, Дабо, Импрота, Гайч, Лападула.

«Аталанта», набрав 72 очка в 35 турах, занимает третье место в турнирной таблице Серии А, уступая лишь «Наполи» (73) и «Интеру» (85), который уже гарантировал себе чемпионский титул. «Беневенто» (31) находится в зоне вылета, располагаясь на 18-й строчке.