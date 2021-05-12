«Валенсия» с Черышевым проиграла «Севилье»
В матче 36-го тура испанской Примеры «Севилья» переиграла «Валенсию». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
На 66-й минуте единственный мяч забил нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири, ему ассистировал полузащитник Фернандо. Эн-Несири получил мяч в штрафной и точно пробил в левый угол ворот. Гол засчитали после просмотра видеоповтора. Российский полузащитник валенсийской команды Денис Черышев вышел на поле на 69-й минуте, заменив форварда Ману Вальехо.
«Севилья» в 36 матчах набрала 74 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Валенсия» (39) находится на 14-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (77).
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