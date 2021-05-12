Агент Бэйла сравнил Жозе Моуринью с Цезарем

Джонатан Барнетт, агент нападающего Гарета Бэйла, рассказал о проблемах, с которыми его клиент столкнулся в лондонском клубе.



«Сразу после перехода Гарета в «Тоттенхэм» я говорил: «Если вы доверитесь ему, дадите возможность играть в свой футбол, не будете указывать, что он должен делать вот это, а вот это не должен, и будете относиться к нему так же, как в «Барселоне» и «Ювентусе» относятся к Месси и Роналду, то вы всё увидите. Я сейчас не говорю, что он настолько же хорош, как аргентинец и португалец, но всё же.



Каждый раз, когда он получал необходимые условия, он забивал кучу голов. Бэйл — игрок мирового уровня. Именно слабое доверие к нему было самой большой ошибкой, хотя я никого не обвиняю.



Виню ли я Жозе Моуринью в нестабильности выступлений Гарета? Я бы не стал этого делать. Он очень успешный тренер. Но Гай Юлий Цезарь тоже был очень хорош, однако я не думаю, что он здорово управлял бы современной армией», – приводит слова Барнетта Daily Mail.



19 апреля «Тоттенхэм Хотспур» объявил об уходе Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. Вместе с наставником клуб покинули его помощники. До «Тоттенхэма» Моуринью работал в «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере», «Порту», «Униан Лейрии» и «Бенфике». Со следующего сезона 58-летний португалец возглавит «Рому».



Гарет Бэйл в сезоне-2020/2021 выступает в «Тоттенхэме» на правах аренды. Его контракт принадлежит мадридскому «Реалу» и действует до 30 июня 2022 года.

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