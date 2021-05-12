В матче за Суперкубок России в третий раз подряд сыграют «Локомотив» и «Зенит»

В матче Суперкубка России в 2021 году встретятся «Зенит» и «Локомотив». Команды разыграют трофей уже в третий раз подряд.

В 2020 году в матче за Суперкубок России встречались чемпион и обладатель Кубка «Зенит» и серебряный призёр чемпионата «Локомотив». Матч за звание обладателя трофея прошёл 7 августа на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился со счётом 2:1 в пользу питерцев. В матче за Суперкубок России – 2019 сыграли чемпион («Зенит») и обладатель Кубка («Локомотив»). Матч состоялся 6 июля на стадионе «ВТБ Арена», победителем стал «Локомотив» (3:2).

В финальном матче Кубка России «Локомотив» встречался с «Крыльями Советов». Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась победой железнодорожников со счётом 3:1.