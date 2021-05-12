Наумов: «Локо» выиграл на классе, но пренебрегать РПЛ не стоило. Футбольный бог накажет

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал победу железнодорожников в финальном матче Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (3:1).

«Крылья» мне очень понравились. Но «Локомотив» всё-таки по организации игры сильнее, исполнительское мастерство игроков повыше, это видно. Несмотря на то, что «Крылья» оказали очень достойное сопротивление и очень азартно играли. Тем не менее ожидаемая победа «Локомотива». Думаю, она заслуженная. Можно сказать, что «Локомотив» победил на классе. Все моменты использовали, очень уверенно играли. Организация игры и класс.



Отодвигать РПЛ на второй план «Локомотиву» всё равно не стоило, несмотря на победу в Кубке. И там, и там нужно играть. Не нужно делить. Футбольный бог когда-нибудь накажет на это. Могли бы сегодня не выиграть, и как бы тогда заговорили? Так делать неправильно. Ты участвуешь в трёх турнирах — нужно максимально выкладываться, для этого два состава есть. А когда начинаешь выбирать, футбольный бог рано или поздно наказывает», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.