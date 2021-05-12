Микель Артета: некоторые игроки «Арсенала» достигли своего потолка

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о развитии футболистов «канониров» во время его работы в клубе.



«Считаю, что в большинстве своём игроки „Арсенала“ достигли своего потолка в этом сезоне. Чтобы улучшить ситуацию, надо найти новый подход, снова бросить какой-то вызов, увеличить конкуренцию. Некоторые футболисты достигают определенного уровня, и выше их поднять не получится. Ты хочешь помочь им развиваться дальше, но это уже просто невозможно.



Когда я говорил про большинство, я не имел в виду всех. Некоторые мои игроки внесли огромный вклад в наши результаты», – приводит слова испанского специалиста Sky Sports.



«Арсенал» в 35 матчах набрал 52 очка и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В Лиге Европы «канониры» дошли до полуфинала, где по сумме двух матчей уступили «Вильярреалу» (1:2 и 0:0).

Артета: «Арсеналу» пора выходить на следующий уровень