Микель Артета: некоторые игроки «Арсенала» достигли своего потолка

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о развитии футболистов «канониров» во время его работы в клубе.
«Считаю, что в большинстве своём игроки „Арсенала“ достигли своего потолка в этом сезоне. Чтобы улучшить ситуацию, надо найти новый подход, снова бросить какой-то вызов, увеличить конкуренцию. Некоторые футболисты достигают определенного уровня, и выше их поднять не получится. Ты хочешь помочь им развиваться дальше, но это уже просто невозможно.
Когда я говорил про большинство, я не имел в виду всех. Некоторые мои игроки внесли огромный вклад в наши результаты», – приводит слова испанского специалиста Sky Sports.
«Арсенал» в 35 матчах набрал 52 очка и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В Лиге Европы «канониры» дошли до полуфинала, где по сумме двух матчей уступили «Вильярреалу» (1:2 и 0:0).
- 12 мая 2021
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