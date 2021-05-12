Гендиректор «Крыльев»: из трёх пропущенных голов чуть ли не два мы забили сами себе

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал поражение самарцев в финальном матче Кубка России (1:3).

«Ошибки и недостаток опыта привели к забитым мячам в наши ворота. Встреча с «Локомотивом» — это игра другого уровня. Вдвойне обидно, что из трёх пропущенных мы чуть ли не два забили сами себе. Первый тайм «Крылья Советов» играли лучше, а во втором подсели. «Локомотив» — классная команда с хорошими футболистами, было понятно, что они своего не упустят.



Сила нашей команды — в самой команде. Да, есть некие индивидуальности, но основная сила всё же представляет сочетание футболистов. Конечно, сказался и опыт: «Локо» через год участвуют в такого плана мероприятиях, а мы последний раз играли 17 лет назад.



Нас называют самарской «Барселоной»? Мне не нравятся сравнения. «Крылья Советов» — это «Крылья Советов». Что касается задач, мы лицензию только сегодня утром получили. Завтра, 13 мая, комиссия по лицензии УЕФА. Решили до вечера подождать, чтобы понимать, целесообразно ли это или нет. Ответ, к большому сожалению, мы знаем.



Сохранить команду будет сложно по массе факторов. Наше общение, наверное, всё же посвящено не этой теме», — передаёт слова Калакуцкого корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.