Смолов эмоционально отреагировал на победу в финале Кубка России

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов эмоционально прокомментировал завоевание железнодорожниками Кубка России.
«Они не ставят на меня, но я [наказал] их», — написал Смолов на своей странице в «Инстаграме».
В финальном матче Кубка России «Локомотив» встречался с «Крыльями Советов». Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась победой железнодорожников со счётом 3:1.
На 15-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Локомотива» Франсуа Камано. Через 7 минут форвард «Крыльев Советов» Владислав Сарвели отправил в ворота железнодорожников ответный мяч. Во втором тайме, на 48-й минуте, главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота самарской команды, который успешно реализовал Смолов. На 84-й минуте встречи защитник Мурило упрочил преимущество железнодорожников в счёте.
«Локомотив» стал обладателем Кубка России. Этот трофей стал девятым для московской команды (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019, 2021).
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