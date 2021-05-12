Клопп отреагировал на решение Сульшера выпустить резервный состав на матч с «Лестером»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» в матче 36-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (1:2).
«Я и ожидал, что Уле-Гуннар Сульшер сделает огромное количество замен в стартовом составе. Я знал, что «МЮ» придётся сделать эти изменения. Учитывая последние события, им пришлось играть в четверг, в воскресенье, вторник и четверг — это преступление. Это не вина Уле и его игроков. Поступил бы я так же? Да, мне бы пришлось», — приводит слова Клоппа Mirror.
В четверг, 6 мая, манкунианцы играли в Риме ответный полуфинальный матч Лиги Европы с «Ромой» (2:3). В воскресенье, 9 мая, «МЮ» проводил матч 35-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (3:1). Во вторник, 11 мая, подопечные Уле-Гуннара Сульшера играли с «Лестером», а уже в четверг, 13 мая, «Манчестер Юнайтед» сыграет перенесённый матч 34-го тура АПЛ с «Ливерпулем».
Столь сложный календарь «МЮ» связан со срывом матча с «Ливерпулем». Изначально эта встреча должна была пройти 2 мая, однако болельщики манкунианцев устроили беспорядки у стадиона «Олд Траффорд» (и даже прорвавшись на поле за полтора часа до начала матча), и АПЛ пришлось перенести этот матч.
Победа «Лестера» в матче с «МЮ» ещё больше усложнила задачу «Ливерпуля» на попадание в топ-4 по итогам сезона.
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