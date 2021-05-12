Д. Комбаров: сказал Смолову, что надо было пенальти чуть по-другому пробить

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров прокомментировал поражение команды в финале Кубка России с «Локомотивом» (1:3).



«Действительно, в первом тайме мы играли намного лучше, чем «Локомотив». В начале было множество моментов, причём очень хороших. К сожалению, не забили. Во втором тайме что-то разладилось, и быстрый гол изменил ход игры. Если бы не пропустили так быстро, всё бы, может, по-другому сложилось.



Почему было так много ошибок? Не думаю, что дело в волнении. На протяжении долгого времени у нас таких ошибок не было, но сегодня почему-то они случились. Тем не менее мы проделали огромную работу, очень качественную, выполнили задачу в ФНЛ, дошли до финала Кубка, хотя в нас никто не верил, и показывали хорошую игру. Могу сказать, что горжусь этой командой и рад, что я её часть.



Конечно, чувствую разочарование. Финал — это один матч, а не длинный сезон. Здесь может случиться всё что угодно. Тем не менее мы сегодня играли очень хорошо. Наш гол достоин разных многомиллионных футбольных пабликов.



Не хотел бы сейчас анализировать, что изменилось, а что нет. Во втором тайме стали играть чуть похуже. Все ребята молодцы, оставили силы на поле и выкладывались на сто процентов. Никто не может себя в чём-то обвинить в этой игре.



Что касается моего разговора со Смоловым, я просто поздравил их с победой и всё. Сказал ему, что надо было пенальти чуть по-другому пробить. Конечно, это всё шутки. Просто поздравил с победой.

Будет ли состав «Крыльев» таким же в следующем сезоне? Будь я человеком, который принимает такие решения, я бы вам ответил», — передаёт слова Комбарова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.