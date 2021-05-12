Владислав Сарвели: «Локомотив» наказал «Крылья Советов» за ошибки
Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели прокомментировал поражение в финальном матче Кубка России с московским «Локомотивом» (1:3).
«Всем обидно. Могли сделать реальную историю… Мы и так её сделали, но, к сожалению, нам сегодня не повезло. Нас наказали за ошибки. Мы просто играли в свой футбол, хотели выиграть Кубок. Во втором тайме мы сразу ошиблись и пропустили, счёт повлиял на игру. Мы проиграли финал, я недоволен.
Рад, что восстановился и вернулся в игру. Спасибо команде! Очень рад быть в «Крыльях» и играть за Самару. В команде не обсуждали будущее «Крыльев». У нас осталась игра в Калининграде, а там будет видно», — сказал Сарвели в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Тренер «Крыльев Советов»: нам обидно, но не стыдно. Этим кубковым сезоном будем гордиться
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