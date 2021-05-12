Губернатор Нижегородской области поделился впечатлениями от финала Кубка России

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал результат финального матча Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов» (3:1). Напомним, встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород».



«Футбол мне понравился. Я по-своему люблю и «Крылья», и «Локомотив».



Что касается «Нижнего Новгорода», мы лицензировались и готовы играть в РПЛ. Будем стараться выйти туда так или иначе. Ждём решения и не хотим опережать события», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, «Локомотив» стал обладателем Кубка России. Этот трофей стал девятым для московской команды (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019, 2021). «Локомотив» является лидером по количеству завоёванных Кубков России. У ЦСКА в активе семь завоёванных трофеев, у «Зенита» — четыре.