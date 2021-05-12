Губернатор Самарской области: если бы играли два «Локомотива», какая же была бы тоска!
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал результат финального матча Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов» (3:1).
«Наверное, сказался опыт, да и чуть больше удачи было на стороне «Локомотива». Я горжусь командой! Сказал эти слова после прощального матча Сергея Корниленко, который закончился со счётом 6:0 — говорю и сейчас. Есть команда, которая показывает прекрасный результат. Представьте, если бы сегодня играли два «Локомотива»… Какая же была бы тоска! Но нет, сегодня играли «Крылья», которые показали интересный и комбинационный футбол. Спасибо за игру и за команду! Надеюсь, в следующем сезоне мы добьёмся ещё большего!» — передаёт слова Азарова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Губернатор Нижегородской области поделился впечатлениями от финала Кубка России
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