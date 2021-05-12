«Милан» разгромил «Торино» в выездном матче Серии А со счётом 7:0
В матче 36-го тура итальянской Серии А «Торино» принимал «Милан». Встреча прошла на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине и завершилась победой гостей со счётом 7:0.
Голы за миланскую команду забили Браим Диас, Франк Кессье, успешно реализовавший пенальти, Тео Эрнандес, оформивший дубль в этой встрече, и Анте Ребич, на счету которого хет-трик. Ранее стало известно, что форвард «Милана» Златан Ибрагимович пропустит остаток сезона из-за травмы.
«Милан» набрал 75 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Торино» (35) — на 16-м месте. Ранее чемпионом Италии досрочно стал миланский «Интер». В следующем туре Серии А «Милан» дома сыграет с «Кальяри», а «Торино» проведёт матч с «Специей» на выезде.
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