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«Милан» разгромил «Торино» в выездном матче Серии А со счётом 7:0

«Милан» разгромил «Торино» в выездном матче Серии А со счётом 7:0
Футбол / Италия 0

В матче 36-го тура итальянской Серии А «Торино» принимал «Милан». Встреча прошла на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине и завершилась победой гостей со счётом 7:0.

Голы за миланскую команду забили Браим Диас, Франк Кессье, успешно реализовавший пенальти, Тео Эрнандес, оформивший дубль в этой встрече, и Анте Ребич, на счету которого хет-трик. Ранее стало известно, что форвард «Милана» Златан Ибрагимович пропустит остаток сезона из-за травмы.

«Милан» набрал 75 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Торино» (35) — на 16-м месте. Ранее чемпионом Италии досрочно стал миланский «Интер». В следующем туре Серии А «Милан» дома сыграет с «Кальяри», а «Торино» проведёт матч с «Специей» на выезде.

Италия - Серия А. 36-й тур
12 мая 2021, среда. 21:45 МСК
Торино
Турин
Окончен
0 : 7
Милан
Милан
0:1 Эрнандес – 19'   0:2 Кессье – 26' (пен)   0:3 Диас – 50'   0:4 Эрнандес – 62'   0:5 Ребич – 67'   0:6 Ребич – 72'   0:7 Ребич – 79'
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