Голкипер «Крыльев Советов» предложил Смолову пробить пенальти подсечкой

В финальном матче Кубка России «Локомотив» встречался с «Крыльями Советов». Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась победой железнодорожников со счётом 3:1.



Напомним, во втором тайме, на 48-й минуте, главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота самарской команды. Перед ударом вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев предложил нападающему «Локомотива» Фёдору Смолову пробить подсечкой, сообщает «Матч ТВ». Напомним, именно данная техника исполнения удара не позволила Смолову реализовать пенальти в ворота сборной Хорватии на чемпионате мира 2018 года.



«Локомотив» стал обладателем Кубка России в девятый раз (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019, 2021). Московский клуб является лидером по количеству завоёванных Кубков России. У ЦСКА в активе семь завоёванных трофеев, у «Зенита» — четыре.

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