«Арсенал» впервые за 10 лет обыграл «Челси» в выездном матче АПЛ

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» прошёл центральный матч 36-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Арсенал». «Канониры» одержали победу со счётом 1:0.



«Арсенал» победил синих на выезде в рамках английской Премьер-лиги впервые с 29 октября 2011 года – тогда «пушкари» выиграли со счётом 5:3.



В сезоне-2012/2013 «Челси» дома обыграл «канониров» со счётом 2:1. В следующем сезоне встреча команд в рамках АПЛ на «Стэмфорд Бридж» завершилась крахом «Арсенала» (0:6). В сезоне-2014/2015 синие победили 2:0, через год история полностью повторилась (2:0), в сезоне-2016/2017 команда, руководимая Антонио Конте, взяла верх — 3:1. На следующий сезон «Арсенал» впервые за шесть сезонов не проиграл «Челси» на выезде — 0:0. В сезоне-2018/2019 синие победили 3:2, а в предыдущем розыгрыше АПЛ команды разошлись миром — 2:2.

Видео победного гола «Арсенала» в матче 36-го тура АПЛ сезона-2020/2021.

«Челси» в 35 матчах набрал 64 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, опережая «Ливерпуль» на 7 очков (у мерсисайдцев два матча в запасе). «Арсенал» (55) — поднялся на восьмое место. «Канониры» отстают от 5-го места (дающего право выступить в Лиге Европы в следующем сезоне) на три очка, однако у всех команд, располагающихся на местах с 5-го по 7-е, есть хотя бы один матч в запасе.