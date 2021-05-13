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Уткин: нового тренера «Спартака» могли бы звать Марко Николич. Вот идеальное решение

Уткин: нового тренера «Спартака» могли бы звать Марко Николич. Вот идеальное решение
Футбол / РПЛ 0

Известный блогер Василий Уткин назвал своего кандидата на пост главного тренера московского «Спартака». По окончании сезона команду покинет Доменико Тедеско.

«На месте «Спартака» я бы определился с главным тренером прямо сейчас. Его могли бы звать Марко Николич, например. Вот было бы идеальное решение», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Накануне, 12 мая, «Локомотив» под руководством Николича завоевал Кубок России, переиграв в финальном матче «Крылья Советов» (3:1). Для сербского специалиста, возглавившего команду перед решающими встречами прошлого сезона, этот трофей стал первым за время работы в клубе.

Напомним, главным тренером «Спартака» должен стать бывший наставник «Бенфики» Руй Витория.

Кубковый финал – супер! «Крылья» сыграли красиво, «Локомотив» – на результат
Первый трофей Марко Николича в России.
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