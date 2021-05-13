Уткин: нового тренера «Спартака» могли бы звать Марко Николич. Вот идеальное решение
Известный блогер Василий Уткин назвал своего кандидата на пост главного тренера московского «Спартака». По окончании сезона команду покинет Доменико Тедеско.
«На месте «Спартака» я бы определился с главным тренером прямо сейчас. Его могли бы звать Марко Николич, например. Вот было бы идеальное решение», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Накануне, 12 мая, «Локомотив» под руководством Николича завоевал Кубок России, переиграв в финальном матче «Крылья Советов» (3:1). Для сербского специалиста, возглавившего команду перед решающими встречами прошлого сезона, этот трофей стал первым за время работы в клубе.
Напомним, главным тренером «Спартака» должен стать бывший наставник «Бенфики» Руй Витория.
Кубковый финал – супер! «Крылья» сыграли красиво, «Локомотив» – на результат
Первый трофей Марко Николича в России.
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