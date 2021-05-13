«ПСЖ» вышел в финал Кубка Франции, одолев «Монпелье» в серии пенальти

В матче 1/2 финала Кубка Франции «Монпелье» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье и завершилась победой гостей в серии послематчевых пенальти (2:2, 6:5 — по пенальти).



На 10-й минуте встречи счёт открыл нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. На 45-й минуте форвард «Монпелье» Гаэтан Лаборде сравнял счёт. На 50-й минуте Мбаппе оформил дубль. На 83-й минуте нападающий Анди Делор вновь сравнял счёт. В серии пенальти удачливее оказалась парижская команда.



Таким образом, «Пари Сен-Жермен» вышел в финал Кубка Франции, в котором сыграет с победителем противостояния «Румийи Вальер» — «Монако». Второй полуфинал Кубка Франции пройдёт сегодня, 13 мая, на стадионе «Парк де Спортс» в Анси.