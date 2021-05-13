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«ПСЖ» вышел в финал Кубка Франции, одолев «Монпелье» в серии пенальти

«ПСЖ» вышел в финал Кубка Франции, одолев «Монпелье» в серии пенальти
Футбол / Франция 0

В матче 1/2 финала Кубка Франции «Монпелье» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье и завершилась победой гостей в серии послематчевых пенальти (2:2, 6:5 — по пенальти).

На 10-й минуте встречи счёт открыл нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. На 45-й минуте форвард «Монпелье» Гаэтан Лаборде сравнял счёт. На 50-й минуте Мбаппе оформил дубль. На 83-й минуте нападающий Анди Делор вновь сравнял счёт. В серии пенальти удачливее оказалась парижская команда.

Таким образом, «Пари Сен-Жермен» вышел в финал Кубка Франции, в котором сыграет с победителем противостояния «Румийи Вальер» — «Монако». Второй полуфинал Кубка Франции пройдёт сегодня, 13 мая, на стадионе «Парк де Спортс» в Анси.

Кубок Франции. 1/2 финала
12 мая 2021, среда. 22:00 МСК
Монпелье
Монпелье
Окончен
2 : 2
5 : 6
ПСЖ
Париж
0:1 Мбаппе – 10'   1:1 Лаборде – 45'   1:2 Мбаппе – 50'   2:2 Делор – 83'
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