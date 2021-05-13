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«Ред Булл Зальцбург» стал чемпионом Австрии восьмой раз подряд

«Ред Булл Зальцбург» стал чемпионом Австрии восьмой раз подряд
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 30-го тура чемпионата Австрии «Ред Булл Зальцбург» принимал венский «Рапид». Встреча прошла на стадионе «Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм)» в Зальцбурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Дубль в составе хозяев оформил нападающий Патсон Дака.

«Ред Булл Залцбург» набрал 45 очков и стал недосягаемым для ближайшего преследователя, которым является «Рапид». В активе венской команды 33 очка.

Этот трофей стал восьмым подряд для «Ред Булл Зальцбург». Всего клуб становился чемпионом Австрии 15 раз (1994, 1995, 1997, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021). Лидером по количеству завоёванных чемпионств является венский «Рапид» (32). Ранее «Ред Булл Зальцбург» завоевал Кубок Австрии в восьмой раз за последние девять лет.

Австрия - Бундеслига. Плей-офф чемпионов. 30-й тур
12 мая 2021, среда. 21:30 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург
Окончен
2 : 0
Рапид В
Вена
1:0 Дака – 33'   2:0 Дака – 56'
Удаления: нет / Хофман – 86'
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