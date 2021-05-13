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«Барселона» рассматривает трёх кандидатов на случай расставания с Куманом

«Барселона» рассматривает трёх кандидатов на случай расставания с Куманом
Футбол / Испания 0

Руководители «Барселоны» составили список из трёх кандидатов на должность главного тренера в случае, если по окончании сезона будет решено расстаться с нынешним наставником – 58-летним нидерландским специалистом Рональдом Куманом. Об этом сообщает журналист каталонской радиостанции RAC1 Жерар Ромеро в «Твиттере».

Так, в шорт-листе оказались – главный тренер «Барселоны B» Хави Гарсия Пимьена, экс-игрок сине-гранатовых, возглавляющий катарский «Аль-Садд», — Хави, и наставник нидерландского «Аякса» Эрик тен Хаг.

«Барселона» в 36 матчах набрала 76 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (80). В тройку также входит мадридский «Реал» (75).

Куман ответил на вопрос о своём будущем в «Барселоне» после матча с «Леванте»
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