«Милан» пробил 18-й пенальти в сезоне Серии А, повторив рекорд турнира
В матче 36-го тура итальянской Серии А «Торино» принимал «Милан». Встреча прошла на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине и завершилась победой гостей со счётом 7:0.
Как сообщает Opta Paolo в «Твиттере», в матче с «Торино» футболисты «Милана» пробили 18-й пенальти в текущем сезоне, повторив рекорд «Лацио», который стал автором этого достижения в сезоне-2019/2020.
«Милан» набрал 75 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Торино» (35) — располагается на 16-м месте. Ранее чемпионом Италии досрочно стал миланский «Интер». В следующем туре Серии А «Милан» дома сыграет с «Кальяри», а «Торино» проведёт матч с «Специей» на выезде.
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