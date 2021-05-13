Ротенберг надел Кубок России на голову, Сергеев пролетел мимо трофея. Фото победы «Локо»

Вчера, 12 мая, в Нижнем Новгороде в финальном матче Кубка России «Локомотив» встречался с «Крыльями Советов». Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась победой железнодорожников со счётом 3:1.

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу в финальном матче Кубка России.



«Третья страна и третий Кубок. Я очень счастлив, хочу поздравить свою команду с победой. Было тяжело, но трофей всё равно у нас. Хочу поздравить болельщиков, которые были за нашими спинами, всё время с командой. У нас впереди ещё одна игра и ещё один финал. Мы уже в группе Лиги Европы, но есть ещё шанс попасть в квалификацию Лиги чемпионов. Также хочу поздравить и поблагодарить мою семью, родной дом. Особенно моего отца, который, к сожалению, четыре месяца назад ушёл. Я счастлив».

Таким образом, «Локомотив» стал обладателем Кубка России. Этот трофей стал девятым для московской команды (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019, 2021).

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Крылья Советов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.