Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» ведут борьбу за 19-летнего сенегальца из пражской «Славии»

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» ведут борьбу за 19-летнего сенегальца из пражской «Славии»
Футбол / Англия 0

Английские «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» заинтересованы в 19-летнем сенегальском крайнем полузащитнике пражской «Славии» Абдалле Сима, сообщает Mirror.

Отмечается, что футболист, оцениваемый в € 29 млн, привлёк внимание скаутов вышеупомянутых клубов английской Премьер-лиги своей игрой в Лиге Европы, где ему удалось отметиться четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей в 11 играх текущего розыгрыша турнира. Он забил гол в матче с «Лестером» (0:0, 2:0) в 1/16 финала, а затем сыграл 69 минут с лондонским «Арсеналом» (1:1, 0:4) в 1/4 финала.

В текущем сезоне Абдалла Сима принял участие в 36 встречах за «Славию» во всех турнирах, в которых отметился 19 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Его контракт с чешским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом «Славии»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021