«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» ведут борьбу за 19-летнего сенегальца из пражской «Славии»

Английские «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» заинтересованы в 19-летнем сенегальском крайнем полузащитнике пражской «Славии» Абдалле Сима, сообщает Mirror.



Отмечается, что футболист, оцениваемый в € 29 млн, привлёк внимание скаутов вышеупомянутых клубов английской Премьер-лиги своей игрой в Лиге Европы, где ему удалось отметиться четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей в 11 играх текущего розыгрыша турнира. Он забил гол в матче с «Лестером» (0:0, 2:0) в 1/16 финала, а затем сыграл 69 минут с лондонским «Арсеналом» (1:1, 0:4) в 1/4 финала.



В текущем сезоне Абдалла Сима принял участие в 36 встречах за «Славию» во всех турнирах, в которых отметился 19 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Его контракт с чешским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом «Славии»