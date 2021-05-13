«Что вы творите? Вам нравится играть как дерьмо?» Сиригу – о разгроме «Торино» от «Милана»

34-летний итальянский голкипер «Торино» Сальваторе Сиригу обратился к одноклубникам с пламенной речью после шестого пропущенного мяча от «Милана» (0:7) в матче 36-го тура чемпионата Италии. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на MilanNews.

«Что вы творите? Вам нравится играть как дерьмо? Я больше не могу это терпеть», — крикнул Сиригу на партнёров после второго забитого мяча Анте Ребича в этом матче.

«Милан» набрал 75 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Торино» (35) — располагается на 16-м месте. Ранее чемпионом Италии досрочно стал миланский «Интер». В следующем туре Серии А «Милан» дома сыграет с «Кальяри», а «Торино» проведёт матч с «Специей» на выезде.