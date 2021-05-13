Дуглас Коста близок к переходу в «Гремио»

Бразильский «Гремио» близок к подписанию контракта с Дугласом Костой. Об этом сообщает Globoesporte со ссылкой на вице-президента клуба Маркоса Херманна.
«Нас пригласили в дом Дугласа, чтобы поговорить на эту тему. Он сделал огромную уступку по сравнению с тем, что зарабатывает в Европе. Мы немного улучшили наше предложение и стали намного ближе к договорённости. Я бы сказал так: теперь он попытается освободиться от «Ювентуса». Если туринский клуб отпустит его, я уверен, мы придём к соглашению», — сказал Херманн.
Коста по контракту принадлежит «Ювентусу», однако нынешний сезон проводит в аренде в «Баварии».
30-летний футболист в текущем сезоне провёл 11 матчей в чемпионате Германии, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Коста является воспитанником «Гремио» и выступал за эту команду с 2008 по 2009 годы, откуда позднее перешёл в донецкий «Шахтёр».
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