Стивен Джеррард отреагировал на похвалу со стороны Алекса Фергюсона

Легендарный полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард, ныне являющийся главным тренером «Рейнджерс», отреагировал на похвалу со стороны знаменитого шотландского специалиста Алекса Фергюсона. 79-летний Фергюсон назвал работу Джеррарда великолепной и особо отметил умение Стивена общаться со СМИ.

«Это большая похвала. Я невероятно польщён. Не по своей вине мы стали противниками, представляя «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», два крупнейших клуба в британском футболе. Многие годы мы были соперниками, но, несмотря на это, я его безмерно уважал, потому что он культовая фигура в футболе. Его достижения на одном уровне с успехами величайших тренеров. Мне очень приятно было услышать такие слова от него», — приводит слова Джеррарда Goal.

Падение ценою в титул. Как Джеррард лишил «Ливерпуль» чемпионства: