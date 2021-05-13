Стивен Джеррард отреагировал на похвалу со стороны Алекса Фергюсона

Легендарный полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард, ныне являющийся главным тренером «Рейнджерс», отреагировал на похвалу со стороны знаменитого шотландского специалиста Алекса Фергюсона. 79-летний Фергюсон назвал работу Джеррарда великолепной и особо отметил умение Стивена общаться со СМИ.
«Это большая похвала. Я невероятно польщён. Не по своей вине мы стали противниками, представляя «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», два крупнейших клуба в британском футболе. Многие годы мы были соперниками, но, несмотря на это, я его безмерно уважал, потому что он культовая фигура в футболе. Его достижения на одном уровне с успехами величайших тренеров. Мне очень приятно было услышать такие слова от него», — приводит слова Джеррарда Goal.
Падение ценою в титул. Как Джеррард лишил «Ливерпуль» чемпионства:
- 13 мая 2021
-
09:36
-
09:34
-
09:22
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:00
-
05:22
-
04:29
-
04:19
-
03:41
-
03:12
-
02:27
-
02:25
-
02:23
-
02:20
-
00:51
-
00:50
-
00:40
-
00:27
-
00:21
-
00:20
-
00:13
-
00:10
- 12 мая 2021
-
23:59
-
23:52
-
23:44
-
23:36
-
23:33
-
23:29
-
23:24
-
23:20
-
23:20
-
23:16