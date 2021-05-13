Томас Тухель: не знаю, как бы «Арсенал» забил, если бы мы не подарили им гол

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (0:1).



«В первом тайме всё было нормально, мы создали достаточно моментов, чтобы вести в счёте 3:0. Но вместо этого мы уступали 0:1, потому что забыли забить в чужие ворота и вместо этого забили в свои. Не знаю, как бы «Арсенал» забил, если бы мы не подарили им гол.



Мы играли недостаточно остро, не было той энергии, которая есть обычно. Мы ответственны за это поражение, я ответственен. Мы сделали недостаточно, чтобы победить. Меня немного злит, что у нас было так много изменений в составе — это моя вина. Во втором тайме мы не нанесли практически ни одного удара. Я недоволен тем, что увидел сегодня. Состав выбирал я, поэтому я несу ответственность за результат», — цитирует Тухеля BBC.

Видеообзор матча: