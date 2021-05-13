Алекс Фергюсон назвал команды, которые нужно было обязательно победить для чемпионства

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон оценил свою тренерскую карьеру. 79-летний специалист является самым титулованным тренером в истории британского футбола. После работы с шотландскими клубами и сборной Шотландии Фергюсон на протяжении 26 лет возглавлял «Манчестер Юнайтед».
«Боже, у меня была прекрасная карьера. Мне очень повезло. Я возглавил «Абердин» в правильное время, когда был молод, энергичен и понимал, что нужно, чтобы сделать большую команду. Необходимо было лишь побеждать «Рейнджерс» и «Селтик». Вызов был простым: надо лишь победить две команды, чтобы выиграть всё в Шотландии.
Затем я принял «Манчестер Юнайтед». С ним нужно было побеждать одну команду — «Ливерпуль». Всего две команды и два небольших испытания, одно — в Шотландии, одно — в Англии. Это сделало мою карьеру фантастической», — приводит слова Фергюсона The Guardian.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити»
- 13 мая 2021
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