Хави продлит контракт с катарским клубом «Аль-Садд»

Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави продлит контракт с клубом.
Бывший футболист «Барселоны» решил продолжить сотрудничество с командой ещё на два сезона, развеяв слухи о том, что он может возглавить каталонский клуб в следующем сезоне, сообщает Sky Sports.
«Аль-Садд» вместе с Хави стали чемпионами Катара сезона-2020/2021, пройдя всю дистанцию без поражений. Испанский тренер возглавляет команду с 2019 года. До этого он выступал за катарский клуб в качестве футболиста, покинув «Барселону» в 2015 году.
Хави был тесно связан со слухами о приходе в «Барселону» после увольнения Эрнесто Вальверде в январе 2020 года. В настоящее время также появлялась информация о возможном уходе нынешнего наставника сине-гранатовых Рональда Кумана, и в числе его потенциальных сменщиков числился Хави.
- 13 мая 2021
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