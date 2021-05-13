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Защитник «Челси» Джеймс: можем винить в проигрыше «Арсеналу» только самих себя

Защитник «Челси» Джеймс: можем винить в проигрыше «Арсеналу» только самих себя
Футбол / Англия 0

Защитник «Челси» Рис Джеймс высказался о поражении в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (0:1).

«Мы допустили ошибку, которая привела к их голу, и не использовали свои шансы. Можем винить в этом поражении только самих себя. Возможно, в другой день матч сложился бы иначе. «Арсенал» — хорошая команда, их нелегко сломить. У нас были моменты, чтобы забить и решить исход в свою пользу.

Матчи идут один за другим, футболисты выходят на поле и выпадают из состава. У всех разный уровень физической готовности. Мы выкладываемся на сто процентов и рано или поздно устаём. Конечно, на нас это никак не влияет, мы продолжаем биться в каждом матче. Это поражение не скажется на нас. Оно разочаровывает, но нам нельзя настраивать себя негативно», — цитирует Джеймса BBC со ссылкой на Sky Sports.

Видеообзор матча:

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