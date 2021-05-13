Агент Ларссона: за Джорданом следят клубы из топ-лиг. Он достаточно амбициозен

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон может сменить клуб в летнее трансферное окно. Данную информацию подтвердил агент футболиста Михаэль Янсен.
«За Джорданом следят клубы из топ-лиг. Но сейчас он сосредоточен на концовке сезона, чтобы попасть со «Спартаком» в Лигу чемпионов, а затем поехать в составе сборной Швеции на чемпионат Европы.
Он достаточно амбициозен. «Спартак» это знает, но он является для них важным активом. Это хорошее сочетание, чтобы иметь возможность вести открытый и уважительный диалог», — приводит слова Янсена Aftonbladet.
Как сообщает шведский источник, «Спартак» не продаст 23-летнего нападающего менее чем за € 15 млн. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны дортмундской «Боруссии» и «Вест Хэма».
Напомним, в сезоне-2020/2021 Ларссон провёл за «Спартак» 29 матчей во всех турнирах, забив 15 мячей и отдав пять голевых передач. Швед перешёл в московский клуб летом 2019 года за € 4 млн.
- 13 мая 2021
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