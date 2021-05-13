Юрген Клопп: не думаю, что трансферы Мбаппе и Холанда летом состоятся

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп предположил, что предстоящим летом вряд ли состоятся громкие трансферы Килиана Мбаппе, Эрлинга Холанда и Джейдона Санчо. Мбаппе выступает за «ПСЖ», Холанд и Санчо — за дортмундскую «Боруссию».

«Рынок будет очень странным. Я много слышу о переходах за большие деньги, о трансферах Мбаппе, Холанда, Санчо. Не думаю, что они состоятся летом. Футбольный мир сейчас не тот, что раньше.

Что касается нас, то возвращение травмированных уже сделает нас сильнее. Это будут наши первые трансферы. Мы точно не знаем, когда это случится, но это точно произойдёт. Что будет дальше — увидим. Если мы не попадём в Лигу чемпионов, это плохо, но шанс остаётся. Если же нам это всё-таки не удастся, придётся смириться», — приводит слова Клоппа Goal.

«Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Сегодня, 13 мая, подопечные Клоппа сыграют с «Манчестер Юнайтед».

Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Саутгемптон»